«Локомотив» предлагал Жемалетдинову десятикратное увеличение зарплаты

Спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов подтвердил информацию о том, что нападающий Рифат Жемалетдинов покинет московский клуб и станет игроком «Рубина».

«В начале этого года Жемалетдинов был переведен из молодежного в основной состав, вышел на качественно новый уровень. Мы предложили футболисту десятикратное увеличение зарплаты. Клуб сделал все возможное, чтобы удержать своего воспитанника. Президент, главный тренер, спортивный директор – мы все общались с самим футболистом, его родителями и агентом.

Однако Жемалетдинов выбрал другую команду, а именно «Рубин». Нам известно, какие условия были ему там предложены. По нашему мнению, это неадекватные деньги для совсем еще молодого футболиста, который провел всего несколько матчей в Премьер-лиге. Жемалетдинов вправе покинуть «Локомотив», воспользовавшись опцией самовыкупа. Очень жаль, что он выбрал большие деньги, а не родной клуб, в который пришел пятилетним мальчиком», – сказал Котов.

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