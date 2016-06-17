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  • «Локомотив» предлагал Жемалетдинову десятикратное увеличение зарплаты

«Локомотив» предлагал Жемалетдинову десятикратное увеличение зарплаты

17 июня 2016, 19:16
29

Спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов подтвердил информацию о том, что нападающий Рифат Жемалетдинов покинет московский клуб и станет игроком «Рубина».

«В начале этого года Жемалетдинов был переведен из молодежного в основной состав, вышел на качественно новый уровень. Мы предложили футболисту десятикратное увеличение зарплаты. Клуб сделал все возможное, чтобы удержать своего воспитанника. Президент, главный тренер, спортивный директор – мы все общались с самим футболистом, его родителями и агентом.

Однако Жемалетдинов выбрал другую команду, а именно «Рубин». Нам известно, какие условия были ему там предложены. По нашему мнению, это неадекватные деньги для совсем еще молодого футболиста, который провел всего несколько матчей в Премьер-лиге. Жемалетдинов вправе покинуть «Локомотив», воспользовавшись опцией самовыкупа. Очень жаль, что он выбрал большие деньги, а не родной клуб, в который пришел пятилетним мальчиком», – сказал Котов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Жемалетдинов Рифат
Комментарии (29)
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mdu86
1466180680
Я почему-то так и думал. Рановато Рифат корону надел...
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WhiteEgon
1466180811
Так бы поступил каждый 19 летний русский футболист в условиях лимита. )))
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ФК Зенит всея Руси
1466180820
Почему столичные клубы с каждым днём всё более жалко смотрятся? Почему в столичных командах футболисты в принципе не проявляют верности своим клубам? Почему на любой законный вопрос столичные болелы немедленно начинают нам рассказывать, до чего же богат, могуч и всесилен Зенит (А теперь что - уже и Рубин тоже вас унижает, имеет шикарное финансирование и руку в Кремле?!) -- пока несчастные московские футболисты с голоду варят щи из крапивы и падают от бессилия, ходя п полю за мячиком?
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Diman67
1466182382
парень провёл всего несколько матчей на уровне и уже 10тикратное увелечение зарплаты. это как пришёл на завод, два дня не забухал и тебе зарплату в 10 раз подняли. смешно
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калач
1466182690
гнилой как Ронялда, Фигу, Зубастик и т.п.
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olic29ivica
1466183420
И зачем?? Чтобы он полностью положил и деградировал как другие молодые загубленные деньгами таланты?
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ljrljr0505
1466183693
да.... хреново родители воспитали мальчугана. На губах молоко не обсохло а уже за длинным рублем побежал... Толком ничего не умеет- и не научится...еще одна потеря. Мне кажется законодательно для молодых игроков необходимо устанавливать потолок зарплат. Не выше такого-то уровня. и все. Проявил себя- получи премию может тогда мозги включать будут....
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nemolod
1466184093
Ему предложили больше денег-он и ушел! А спортивный директор разве не ушел,если б ему больше денег предложили? 99,9 процентов что ушел бы,потому что все сейчас нестабильно и никто не знает,выпадет ему еще раз такой шанс! Поэтому рыба ищет,где глубже,а человек где лучше!
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Антибиотик
1466185928
Жиды долбанные во главе со смородской! Не удивлюсь, если повториться история как с Кокориным и Рифата года через два продадут в условный Зенит за 20 лямов.
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кошмарик
1466192508
увеличивать зарплату - плодить новых денисовых,сычевых и иже с ними.. не будет из игрока толк если все мысли заняты баблом.. резкое УМЕНЬШЕНИЕ зарплат всеми клубами позволит со временем улучшить наш футбол.. ни один игрок нашей сборной не стоит тех денег которые ему платят..ИМХО
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