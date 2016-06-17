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    Жемалетдинов продолжит карьеру в «Рубине»

    Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов станет игроком «Рубина». Казанский клуб воспользуется опцией в контракте 19-летнего россиянина и выкупит футболиста у железнодорожников. Официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни.

    Напомним, ранее сообщалось, что форвард был отправлен в дубль «Локомотива».

    В прошедшем сезоне чемпионата России Жемалетдинов провел пять матчей, в которых забил два гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2016 18:24
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +312

      Zly 17 июня 2016, 21:10

      Очень жаль, только розыгрался и тут такое, может клуб уговорит его, чтобы запросил большой личный контракт и останется в клубе, только такой вариант

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 17 июня 2016, 20:43

      Мля, че за нах??? Много нападающих что ли??? Вроде появился норм парняга - уходит. Че за нах???

      3
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      ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 > srg38 17 июня 2016, 21:12

      а сейчас опять какого-нибудь упыря купят, вместо того чтоб своего удержать. и уверен, заплатят ещё в 10 раз больше чем он просил

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Raider26 17 июня 2016, 22:16

      Золотые слова. Просто у Смородской принципы в одном месте вместо мозгов.

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 июня 2016, 20:22

      А за что в дубль?
      Не просто же так..

      0
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      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 17 июня 2016, 19:10

      за то паршевлюка подберут. критины

      3
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      Рейтинг: +26

      GK_61 17 июня 2016, 19:00

      По трансферным слухам складывается ощущение, что Рубин реально ищет хороших и качественных игроков для усиления. Надеюсь, что так оно и есть.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > GK_61 17 июня 2016, 19:54

      Вы знаете, похоже на то.

      А что скажете про нового тренера?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > гус 18 июня 2016, 14:48

      Спасибо. Интересно будет наблюдать.
      Знаете, всё-таки успехов против Реала, Атлетико и Барселоны может быть и не достаточно, ведь Унаи Эмери жизнью тоже доказал, что умеет играть против сильных и великих - но вот в России оказался без удачи, всё же имеется специфика. На мой взгляд, Бердыев во многих отношениях уникален, давайте не забывать что у него в четырёх матчах с Барсой равные показатели. Но в любом случае для российского футбола здорово, если вы нашли сильного тренера.

      Желаю вам занять то место, которого вы достойны и которое вы заслуживаете. А про борьбу за чемпионство - это у вас реально такая задача на сезон поставлена? Или вы просто для разговора сказали?

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > гус 18 июня 2016, 16:49

      Ого.
      Ну, Россия давно уже заждалась выигрышей в Европе. Если ЛЧ пока не даётся, то ЛЕ по любому пора.

      Давайте, буду наблюдать. Мы помним, что Рубин очень здорово зарабатывал очки для рейтинга страны, а Барселона и Гвардиола наверное до сих пор икают, вспоминая матчи с Рубином.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 18:51

      Не хорошо как-то.
      Локомотив воспитывал -- но преданности и верности не добился.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 20:07

      Казанский клуб воспользуется опцией в контракте

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 20:10

      Прочитал, что за опция - самовыкуп. Согласен - нехорошо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +790

      denisov 17 июня 2016, 18:49

      Удачи ему.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Синий слон 17 июня 2016, 18:41

      Понравился этот малой в последней игре. Наверняка был бы в сборной, если бы не детское поведение. Хорошо что молодняк растет, жаль что единично.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Синий слон 17 июня 2016, 19:54

      Да, понравился.

      Ещё подумалось: Что ж это Локомотив такого красавца скрывал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      Синий слон > ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 21:08

      Не готов был, наверное. И ведь правы были, что не готов. Морально.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 17 июня 2016, 18:36

      Рубин должен снова стать чемпионом.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Димон Алма-Ата 17 июня 2016, 18:51

      Без Бердыева?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > гус 17 июня 2016, 19:29

      Ладно.

      Поверю на слово.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 19:55

      Да, без Бердыева.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Димон Алма-Ата 17 июня 2016, 20:08

      хорошо, если из стыковой зоны удастся вырваться....
      чемпионов в Рубине останется двое: вратарь и турок...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 июня 2016, 18:36

      нихуя себе

      3
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