Балахнин: «В эпизоде с голом Гамшика Шатов и Головин отвлеклись. Это непозволительно»

Ассистент главного тренера сборной России Сергей Балахнин подчеркнул, что национальная команда сделала выводы после поражения в матче со Словакией (1:2).

«Поражение от Словакии не прошло бесследно. Но мы с достоинством выходим из ситуации. Пока мы не начали наигрывать тактические варианты. В эпизоде с голом Гамшика Шатов и Головин отвлеклись. Это непозволительно. Они должны были перекрывать зоны. Кокорин сыграл не в свою силу.

Мы не считаем, что поражение от Словакии связаны с кадрами. Ошибки не носили системный характер. Мы настолько увлечены турниром, что не думаем на тему беспорядков», – сказал Балахнин.