Агент: «Широков в состоянии помочь сборной на протяжение всего матча»

Арсен Минасов, который является агентом полузащитника ЦСКА и сборной России Романа Широкова, уверен, что его клиент готов играть больше, чем 15 минут в матчах Евро-2016 во Франции.

– Широков после игры со Словакией (1:2) сказал, что готов сыграть все 90 минут. Действительно у него полный порядок с физической формой?

– На этот вопрос вам лучше искать ответа у тренера нашей команды по физподготовке или у Слуцкого. Но если Роман говорит, что готов полностью отыграть матч, то значит так и есть.

– Получается, он справился с последствиями повреждения, которое помешало сыграть ему в товарищеском матче против Чехии перед Евро?

– Да, причем давно. Это было даже не повреждение, а микротравма.

– По-вашему, Роман должен выйти в основном составе в матче против Уэльса?

– Это решать только главному тренеру. Но если взглянуть со стороны, глазами болельщика, то мы видим, что Рома должен играть в основе. Он умеет создавать и создает голевые моменты, что доказал в двух предыдущих матчах с Англией и Словакией.

– Как он воспринимает ситуацию, когда ему отводят всего 15 минут игрового времени?

– Нормально к этому относиться Рома не может, так как прекрасно понимает свои возможности и знает, что в состоянии помочь сборной на протяжение всего матча. Но он принимает любое решение главного тренера. Что, впрочем, не мешает ему внутренне быть недовольным своим игровым временем. Потому что если игрок спокойно воспринимает свое пребывание в запасе, то ему пора завязывать с футболом.