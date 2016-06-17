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    «Ювентус» включит Перейру в сделку по Витселю

    «Ювентус» не сбрасывает со счетов полузащитника «Зенита» Акселя Витселя даже после покупки Миралема Пьянича. Также в список приоритетных покупок входят Хавьер Маскерано из «Барселоны».

    Туринцы готовы включить в сделку по Витселю 24-летнего аргентинского хавбека Роберто Перейру. Учитывая, что контракт бельгийца с российским клубом истекает через год, то он может стать свободным агентом. И его трансферная стоимость может быть снижена до 20 миллионов евро или 15 миллионов плюс бонусы.

    Известно об интересе к 27-летнему Витселю со стороны «Наполи», «Ромы», «Милана», «Эвертона» и «Сток Сити».

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    Источник: Tuttosport

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    17.06.2016 10:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      U-Jin 17 июня 2016, 13:07

      месяц назад же писали шо он продлил

      0
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      Рейтинг: +34

      Moglover 17 июня 2016, 11:42

      Перейра в прошлом сезоне довольно таки хорош был,. а этот сезон провалил.

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 17 июня 2016, 11:29

      Одуванчика продавать не задумываясь,уж очень не хочет в России играть,да и сказать что он незаменим нельзя,игрок хороший но не более вполне можно найти и лучше на его место.

      5
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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik > Lenin26 17 июня 2016, 11:36

      Абсолютно верно, неплохой игрок, но на свои деньги он не отыграл, ничего сверхкрутого он не показал. Смело отдаем в Юве, пусть скамейку полирует.

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