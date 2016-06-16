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    «Бешикташ», «Депортиво» и ПАОК заинтересованы в Габулове

    Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов во время летнего трансферного окна может стать игроком одного из европейских клубов. По информации источника, в услугах футболиста заинтересованы «Бешикташ», «Депортиво» и ПАОК. Отметим, что на данный момент вратарь находится в статусе свободного агента.

    В нынешнем сезоне Габулов провел за «Динамо» в РФПЛ 23 матча, в которых пропустил 36 голов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2016 22:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 июня 2016, 10:50

      После ПАОКа можно и в Ростов попасть если Бердыеву приглянешься.

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 17 июня 2016, 04:19

      Никуда он не уедет По деньгам выгоднее в запасе сидеть или даже в ФНЛ !

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      Рейтинг: +122

      serginho8 17 июня 2016, 00:50

      нафиг ему лишний гемор... в бешике просто идеть на лавке,,, в депоре нужно стараться играть.
      паок самое норм, сезон поиграет более менее и потом можно заканчивать

      0
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      Рейтинг: +240

      gambler35 16 июня 2016, 23:52

      Давай,Владимир,удачи!

      0
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 16 июня 2016, 23:25

      иди в любой и не думай

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 16 июня 2016, 22:58

      в Депортиво самое то, всё таки Испания поиграть там многие мечтают, он думаю был бы основным там, хотя там есть кому стоять

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 июня 2016, 22:43

      Там разумные селекционеры... А Владимиру - УДАЧИ!!!

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 16 июня 2016, 22:09

      уходить ему надо. он явно выше уровня ФНЛ

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