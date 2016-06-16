«Бешикташ», «Депортиво» и ПАОК заинтересованы в Габулове

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов во время летнего трансферного окна может стать игроком одного из европейских клубов. По информации источника, в услугах футболиста заинтересованы «Бешикташ», «Депортиво» и ПАОК. Отметим, что на данный момент вратарь находится в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Габулов провел за «Динамо» в РФПЛ 23 матча, в которых пропустил 36 голов.

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