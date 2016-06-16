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    Панченко: «Я помогу «Динамо» выйти в Премьер-лигу»

    Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко поделился мнением о своем переходе в московское «Динамо». Отметим, что следующий сезон форвард проведет в стане бело-голубых на правах аренды.

    «Динамо» – это клуб с большой буквы, клуб имени Льва Ивановича Яшина, клуб с большими традициями. Для всех, и для меня в том числе, стало неожиданностью, когда команда вылетела в ФНЛ. Предстоящий сезон должен показать, что это было случайностью. Я очень хочу помочь динамовцам. Сделаю все что могу и отдам все силы для достижения результата – выхода в РФПЛ. Повторюсь, что «Динамо» – это клуб с большой буквы, поэтому я и выбрал его.

    Я хочу играть, хочу получать игровую практику. Возраст у меня такой, что нужно выходить на поле как можно чаще и забивать, забивать и забивать. Я помогу команде выйти в Премьер-лигу и помогу доказать, что последний сезон был случайностью», – сказал Панченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.06.2016 19:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +151

      VITPO 17 июня 2016, 02:33

      Да,игровая практика нужна.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 июня 2016, 21:56

      Одни Зенитовцы набежали ))) даже в ФНЛ им Динамо покоя не дает, смешные же эти тролли))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 16 июня 2016, 20:43

      одни балаболы кругом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 19:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      До сего же низко нужно пасть - чтобы не только перейти в Динамо, но ещё и делать это громко, с помпой, с гордыми высказываниями.

      Проверьте ему мозги, чувак явно неадекватен. На ночь лучше связывайте и прячьте острые предметы.

      -7
      Ответить
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      Рейтинг: +6297

      порт 16 июня 2016, 19:12

      «Динамо» – это клуб с большой буквы, клуб имени Льва Ивановича Яшина
      ========================
      ===========
      Вот дятел. Яшин легенда клуба, но не имя клуба.

      -2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > порт 16 июня 2016, 19:35

      Безусловно.

      -2
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