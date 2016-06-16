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    Бабаев: «Панченко было непросто согласиться на переход в «Динамо»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход нападающего армейцев Кирилла Панченко в московское «Динамо».

    – Мы не говорим Кириллу прощай, а говорим до свидания. Аренда рассчитана на сезон. Безусловно, Панченко внес свой вклад в успехи команды. Но нужно понимать, что в ЦСКА довольно серьезная конкуренция. Кириллу же нужно постоянно играть. Исходя из этого, мы и приняли такое решение. Желаем ему стать лидером «Динамо» и показывать хорошую игру.

    – Пришлось ли уговаривать футболиста уйти в аренду в «Динамо"?

    – Конечно, мы разговаривали с Кириллом. Психологически ему непросто было решиться на такой переход. Безусловно, «Динамо» – клуб с большими традициями, но сейчас, к сожалению, оказался в ФНЛ. Считаю, Кирилл принял решение в пользу футбола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2016 17:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +695

      fan-man 16 июня 2016, 18:37

      В данной ситуации его кончено жаль. Но изначально было не понятно зачем клуб купил его

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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 18:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Понятно, что непросто.

      Парень просто плюнул на себя, на свою карьеру, даже на честь свою.
      До чего это унизительно - из ЦСКА переходить в Динамо. Вы его хотя бы у психиатров проверили?

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