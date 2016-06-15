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    В «Амкаре» просматривают двух нападающих

    Во вторник на просмотр «Амкара» в Пермь прибыли два нападающих – Станислав Прокопьев и Федор Дворников. Последним клубом 29-летнего Прокопьева был хабаровская «СКА-Энергия». Также футболист выступал за «Тосно». Последним клубом 23-летнего Дворникова были подмосковные «Химки». До этого он выступал за «Биолог-Новокубанск». Кроме того, он выступал за молодежный состав «Ростова».

    Также с основным составом начали тренировки два амкаровца – вернувшийся из аренды в ФК «Псков» полузащитник Василий Алейников и нападающий молодежного состава Антон Гооге.

    Источник: ФК «Амкар»

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    15.06.2016 15:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 15 июня 2016, 21:19

      ДВОРНИКОВ НЕ ПЛОХ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 июня 2016, 16:26

      мне это чем интересно?? всякую хрень не постите,админы

      -3
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      Рейтинг: +407

      18JG > 84aivengo 15 июня 2016, 16:49

      Не интересно, не читай.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > 18JG 15 июня 2016, 16:54

      что,мировые футбольные новости?! важней евро?не пи..ди тут ни о чем

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      Рейтинг: +407

      18JG > 84aivengo 15 июня 2016, 17:55

      Стань новостником бомбардира, умник, и пости кул стори. Общаешься слишком много.

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