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    Румыния сойдется в борьбе со Швейцарией

    Сегодня на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится поединок второго тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Румынии и Швейцарии. Обе команды показали хороший футбол в матчах первого круга, но швейцарцы сумели одержать победу над Албанией, а румынам заработать очков в игре с Францией не удалось.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2016 17:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 15 июня 2016, 18:05

      Румыния победит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl 15 июня 2016, 11:00

      Народ, как вы думаете - кто кого победит? может быть ничейка?

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      demoluk > Deniskl 15 июня 2016, 14:35

      поставил на швейцарию

      0
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