Дзюба: «В матче со Словакией придется сначала много бороться, а уже потом стараться играть»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о своем физическом состоянии накануне встречи второго тура группового этапа Евро-2016 с командой Словакии.

– Ваши фантастические 47 единоборств в матче с Англией – это скорее эмоции или плоды работы на швейцарском сборе с тренером по физподготовке Паулино Гранеро? – вопрос Дзюбе.

– Последнее – точно. Это хорошая работа нашего тренера по физподготовке. Но нельзя сказать, что это было специально. Просто так получилось, что, согласно нашей тактике на матч, я был задействован во многих единоборствах. Думаю, что на чемпионате Европы можно и больше вступать в единоборства. Главное – принести пользу своей команде. И думаю, что в матчах со Словакией и Уэльсом придется сначала много бороться, а уже потом стараться играть.