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    Слуцкий: «Со Словакией нужно использовать те же козыри, что и в матче с англичанами»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Евро-2016 с командой Словакии. Напомним, встреча состоится сегодня в Лилле и начнется в 16:00 по московскому времени.

    «Сборная очень четко оценивает свои возможности. Мы прекрасно понимаем, что на этом Евро пока не прошло еще ни одной игры с суперявным преимуществом. Даже фавориты не играют так, чтобы невозможно было оказывать сопротивление. Со словаками и с Уэльсом надо играть на 100% своих возможностей, используя те же козыри, что в матче с англичанами.

    Уровень напряжения на этом чемпионате таков, что разница в два мяча была достигнута только в двух матчах. И итальянцы, и немцы забивали уже в компенсированное время. Эти матчи могли бы не закончиться с таким счетом. Уверен, борьба будет очень упорная и каждая команда до последнего тура будет цепляться за свои шансы. Фавориты на чемпионате есть, но им надо прикладывать максимум усилий, чтобы доказывать свой уровень.

    Игровая модель Словакии выстроена на протяжении уже долгого времени. Им необходимо побеждать, но и нам необходимо побеждать. Разница в одно очко минимальна и не дает большого гандикапа, кроме веры в свои силы и положительного эмоционального фона, который был создан», – отметил Слуцкий.

    Источник: УЕФА

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    15.06.2016 07:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 июня 2016, 13:13

      Те же козыри! Та же ничейка! С 3 очками в 1/8 не пробиться с 3-го места!

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 15 июня 2016, 13:03

      С теми же козырями? Перечислите их, пожалуйста.
      Жертвоприношение проведете?

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 15 июня 2016, 11:48

      Ммм...какие козыри?...)

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 15 июня 2016, 11:28

      Если Слуцкий не наводит тень на плетень, то он меня разочаровывает. Говорили, что спит по 2 часа в день. Если так, то боюсь, что итог может оказаться плачевным.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 15 июня 2016, 11:17

      вместо немца- в середину мамаева. У словаков центральные очень медлительные- даже медленнее наших. И ДЮрица и Шкртел часто фолят. Вот и козыри. Смолов и Дзюба знают как против Дюрицы играть...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      gambler35 15 июня 2016, 10:54

      У нас 2 козыря-Вася и Игорь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 июня 2016, 10:09

      Какой козырь? Автобус с трамваем?

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июня 2016, 10:01

      Что за козырь, интересно,
      Применён был повсеместно?
      Смолов, Дзюба и Кокорин?
      Этот козырь припозорен.

      0
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      Рейтинг: +826

      Grag 15 июня 2016, 09:19

      опять на удачу надеться.((

      0
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 15 июня 2016, 09:02

      березу на острие - вот козырь.

      2
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