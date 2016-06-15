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    Защитник сборной Исландии Арнасон: «Роналду – жалкий неудачник и симулянт»

    Защитник сборной Исландии Кэри Арнасон после ничьей с Португалией отреагировал на слова нападающего Криштиану Роналду, который остался недоволен стилем игры его команды.

    «Он просто жалкий неудачник, который хотел выиграть в этой игре. Но чего он ждал? Что мы будем играть против него как «Барселона»? Он забавный симулянт.

    Удивительно, что мы смогли добиться такого результата. Нам даже немного не повезло, ведь в концовке матча мы имели хороший шанс забить и победить», – сказал Арнасон.

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    Источник: Goal.com

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    15.06.2016 06:50
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 15 июня 2016, 12:09

      Исландия приятно удивила! Сила, воля, мощь, физика! Мужской футбол!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 15 июня 2016, 11:34

      Рон ляпнул не со зла, а от обиды. У нас тоже привыкли искать оправдания своей неудачной игре.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 15 июня 2016, 10:46

      Он ещё, говорят, заднеприводный.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 июня 2016, 10:40

      Жаль, что эскимосы не победили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 15 июня 2016, 10:28

      Наглые эти исландцы)немного не повезло)в ваши ворота могло мячей пять залететь

      2
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      Рейтинг: +519

      Dammit 15 июня 2016, 10:23

      Неудачник - это вряд ли, а всё остальное в точку. Симулянт из симулянтов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 июня 2016, 10:18

      не ну а что, Исландцы такие Исландцы играли как могли и как умели, а вот Кристина по мячу промахивался и лыбился))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 15 июня 2016, 10:18

      А он сам чего добился
      Если роналду неудачник то кто он сам говорить не мешки таскать

      -3
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      Рейтинг: +28

      absurd9 15 июня 2016, 09:57

      Правильно сказал! Как девочка, Кристинка обиделась...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 15 июня 2016, 09:51

      Куда ж ему до тебя то! Тебя весь мир знает и ты ЛЧ выиграл 3 раза!

      -2
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