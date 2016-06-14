Евро-2016. Португалия не смогла обыграть Исландию

Сенсационным результатом завершился второй матч в группе F на Евро-2016. Португалия сыграла с Исландией вничью 1:1. На гол Нани точным ударом ответил Биркир Бьярнасон.

Евро-2016. Групповой этап. Группа F. 1-й тур

Португалия – Исландия – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Нани, 31; 1:1 – Бьярнасон, 50.

Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Карвалью, Роналду, Моутинью (Санчес, 71), Жаоу Мариу (Куарежма, 76), Виейринья, Данилу, Андре Гомеш (Эдер, 84), Нани.

Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Р. Сигурдссон, Гудмундссон (Э. Бьярнасон), Б. Бьярнасон, Сигтроссон (Финнбогасон), Г. Сигурдссон, Арнасон, Бедварссон, Гуннарссон, Скуласон.

Предупреждения: Бьярнасон, 55, Финнбогасон, 90.

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