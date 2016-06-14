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Евро-2016. Португалия не смогла обыграть Исландию

14 июня 2016, 23:51
16

Сенсационным результатом завершился второй матч в группе F на Евро-2016. Португалия сыграла с Исландией вничью 1:1. На гол Нани точным ударом ответил Биркир Бьярнасон.

Евро-2016. Групповой этап. Группа F. 1-й тур

Португалия – Исландия – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Нани, 31; 1:1 – Бьярнасон, 50.

Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Карвалью, Роналду, Моутинью (Санчес, 71), Жаоу Мариу (Куарежма, 76), Виейринья, Данилу, Андре Гомеш (Эдер, 84), Нани.

Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Р. Сигурдссон, Гудмундссон (Э. Бьярнасон), Б. Бьярнасон, Сигтроссон (Финнбогасон), Г. Сигурдссон, Арнасон, Бедварссон, Гуннарссон, Скуласон.

Предупреждения: Бьярнасон, 55, Финнбогасон, 90.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Португалия Исландия
Комментарии (16)
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cska-62
1465937611
Матч Португалия – Исландия. Половина фактического населения Москвы (11 млн.) играла против провинциального городка типа Саранска (300 тыс.). Боевая ничья - 1:1. Комментарии излишни.
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Вомбат
1465938263
Конечно, нам обидно, что даже такие маленькие страны как Исландия научились играть в футбол, тогда как многомиллионная Россия наоборот разучилась. Но что делать, такова жизнь. Можно утешаться тем, что когда-то, при Советской власти играть в футбол русские все же умели (как впрочем, умели это делать украинцы, грузины и армяне, которые по большому счету сейчас тоже разучились). А вот в миллиардных Китае и Индии и раньше пинать мячик не умели и теперь хоть и учатся, но как-то без особого успеха. Короче, российскому футболу есть еще куда падать.
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Serjoga
1465938523
Довыёживались!
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Lzz
1465938746
Ну по-моему ожидаемо, не зря Исландия второе место в группе на отборе заняла, отправив голландцев домой и турков на третье место, при этом забив больше всех.Такая темная лошадка,еще не бось в плей-офф увидим
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DIDI 23
1465939189
Поздравляю Исландию! Не дрогнули.
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iron_Savior
1465939206
Cамая предсказуемая группа на евро выдала две сенсации и становится самой интересной!
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y-ago
1465943228
Меня восхищает Исландия! Население общей численностью где-то не более 250 тыс. человек, живущее на вулканах считает себя самыми счастливыми людьми на планете. Это видно и по игре, в которой немаловажную роль играют болельщики, которые в отличие от большинства других ведут подобающим образом. И команда восхищает во всем: они сплоченны, упорны и очень дисциплинированы...Во всем, кроме...футбола. Игра от обороны, при возможности контригра из разряда бей-беги . Игроки прямолинейны, собственно - это результат тактики - удар вперед. а там борьба за верховой мяч, ну а дальше - как повезет, вот, например, сегодня. Португпльцы сильней, спору нет, но они безалаберны не очень хорошо организованы. Роналду прогуливаясь пару раз имел возможность реализовать преимущество (моменты были). Но делал он это нехотя, исподволь, не напрягаясь вовсе. За это получили ничью с потенциальным аутсайдером, устроив себе при этом дополнительный геморрой на будущее - флаг им в руки, сами виноваты.
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GeorgeXIII
1465953955
Правильно было сказано, что Исландия - как Лестер в чемпионате Англии
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яйва-яйва
1465957586
Непредсказуемый чемпионат!
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MrVanes-Zenit
1465959378
Так и знал, что доставят эти бравые парни проблемы португальцам Пока что самая группа с самыми сенсационными результатами
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