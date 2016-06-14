Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Италия одержала историческую победу самым возрастным составом

    Сборная Италии одержала историческую победу в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против Бельгии (2:0). Команда Антонио Конте смогла победить самым возрастным составом за всю историю чемпионатов Европы. Средний возраст игроков сборной Италии составил 31 год и 169 дней.

    Напомним, что эта встреча стала для итальянцев 17-й без пропущенных мячей за все время выступления этой сборной на чемпионатах Европы, что является рекордом турнира.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2016 06:43
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 14 июня 2016, 11:46

      Да. Жестко они наказали выскочек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Ховрино 446 14 июня 2016, 08:45

      а ведь все предсказывали победу бельгии! Старая гвардия не сдается!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 14 июня 2016, 08:13

      VIVA L'ITALIA!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 14 июня 2016, 08:11

      Ещё бы Пирло.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11