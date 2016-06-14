Италия одержала историческую победу самым возрастным составом

Да. Жестко они наказали выскочек
Сборная Италии одержала историческую победу в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против Бельгии (2:0). Команда Антонио Конте смогла победить самым возрастным составом за всю историю чемпионатов Европы. Средний возраст игроков сборной Италии составил 31 год и 169 дней.
Напомним, что эта встреча стала для итальянцев 17-й без пропущенных мячей за все время выступления этой сборной на чемпионатах Европы, что является рекордом турнира.
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— OptaJohan (@OptaJohan) 13 июня 2016 г.