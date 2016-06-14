Италия одержала историческую победу самым возрастным составом

Сборная Италии одержала историческую победу в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против Бельгии (2:0). Команда Антонио Конте смогла победить самым возрастным составом за всю историю чемпионатов Европы. Средний возраст игроков сборной Италии составил 31 год и 169 дней.

Напомним, что эта встреча стала для итальянцев 17-й без пропущенных мячей за все время выступления этой сборной на чемпионатах Европы, что является рекордом турнира.