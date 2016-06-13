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Панченко может перейти в «Динамо» в обмен на аренду Ионова

13 июня 2016, 13:16
15

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко может продолжить карьеру в «Динамо». Армейский клуб готов отдать 26-летнего игрока в аренду в рамках трансферной сделки по хавбеку бело-голубых Алексею Ионову, который перейдет в стан красно-синих также на правах аренды.

В прошедшем сезоне Панченко принял участие в 22-х играх во всех турнирах, записав в свой актив четыре гола и одну результативную передачу. Ионов провел 35 поединков, отметившись также четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ ЦСКА Динамо Ионов Алексей Панченко Кирилл
Комментарии (15)
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alp
1465813419
зачем армейцам эта гниль? пусь бы уже загибался в фнл - там ему самое место
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NEMETSRUS
1465813647
равносильный обмен
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Etiainen
1465813883
нормально
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bk-oleg
1465816479
Ионов по бодрее!!! И муссу скорее всего увидит!
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diadushka
1465818959
Который Ионов? Ааа, тот самый, что первый кричал останусь в Динамо, несмотря на вылет в ФНЛ?)))
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Kos77
1465821511
Ленька одному жизнь сломал, теперь за другого взялся
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Игорь Иркутск
1465821738
Это называется- шило на мыло.......
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alexfilatov
1465825692
Хороший вариант
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никита голоян
1465832634
похоронил ты себя Кирюша))
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Simbirsk
1465836818
Панченко понятно. что нужен Динамо в его положении, а вот нужен ли Ионов ЦСКА?!
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