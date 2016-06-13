Панченко может перейти в «Динамо» в обмен на аренду Ионова

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко может продолжить карьеру в «Динамо». Армейский клуб готов отдать 26-летнего игрока в аренду в рамках трансферной сделки по хавбеку бело-голубых Алексею Ионову, который перейдет в стан красно-синих также на правах аренды.

В прошедшем сезоне Панченко принял участие в 22-х играх во всех турнирах, записав в свой актив четыре гола и одну результативную передачу. Ионов провел 35 поединков, отметившись также четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.