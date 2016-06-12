Беленов может перейти в «Анжи»

Голкипер «Кубани» Александр Беленов во время летнего трансферного окна может стать игроком «Анжи». По информации источника, футболист не хочет выступать в ФНЛ, куда по итогам сезона вылетела краснодарская команда, и намерен продолжить карьеру в РФПЛ.

По данным Transfermarkt, стоимость Беленова составляет 6 миллионов евро. В нынешнем сезоне вратарь провел за «Кубань» в РФПЛ 31 матч, в которых пропустил 41 гол.

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