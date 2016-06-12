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    Агент: «Завтра Петреску возглавит «Кубань». Контракт подписан на два года»

    Футбольный агент Николай Пырнэу, представляющий интересы румынского тренера Дана Петреску, заявил, что завтра его клиент возглавит «Кубань».

    «Информация о том, что Дан Петреску в ближайшее время возглавит «Кубань», – абсолютная правда. Я уже в Краснодаре, Дан прилетает около полуночи сегодня. Думаю, завтра об этом будет объявлено официально.

    По условиям контракта, о которых мы договорились, Петреску будет руководить клубом два года. Главная задача – выйти в РФПЛ как можно скорее», – сказал Пырнэу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.06.2016 16:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 12 июня 2016, 18:14

      не в первый раз Кубани вылазить из дерьма...привычное дело))))

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