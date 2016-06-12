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    Ходжсон: «Никто не думал, что у нас возникнут проблемы с Россией»

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон после ничьей с Россией в матче группового этапа Евро-2016 поделился мнением об игре атакующей линии своей команды.

    «Лаллана, Стерлинг и Кейн – это копия трезубца Стерлинг – УэлбекРуни, который мы использовали в отборочном цикле. Мы очень довольны всеми тремя, но не исключено, что в следующих матчах будем задействовать в нападении других, хотя на сегодняшний день они могут считаться нашими лучшими форвардами.

    Если говорить о Руни, он провел хороший матч. Он старался. Многие старались. Да, мы могли сделать больше замен и добиться другого результата, но никто не думал, что у нас возникнут проблемы и мы упустим победу», – сказал Ходжсон.

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    Источник: УЕФА

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    12.06.2016 09:11
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 12 июня 2016, 12:24

      Гол в ворота России - имени Акинфеева... стенку выставил , а свой угол не закрыл...
      Техника всех игроков команды ниже среднего ни один из игроков Сб. России не может обыграть соперника один в один, скорости очень низкие не успевали за англичанами... Я так понял это установка тренера играть через Игнаша... так у него процент точных передач низкий, брака много так зачем играть через него?! В следующем матче вместо Щенникова нужно Комбарова ставить.
      Порадовал только итоговый счет...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 12 июня 2016, 11:46

      раз в год и палка Березуцкий стреляет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      barbardir 12 июня 2016, 11:44

      Наполеон с Гитлером тоже не думали...

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Даркуш05 12 июня 2016, 11:33

      Пешком тоже можно очки набирать оказывается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 июня 2016, 11:25

      Везёт сильнейшим.....и Вася с глушаком оказались самые могучии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 12 июня 2016, 11:17

      Действительно повезло,причем чаще везет тем,кто для этого сильно старается!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 июня 2016, 10:36

      Да,повезло,так повезло..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > андрей андреев 12 июня 2016, 12:42

      На счет везения не согласен. Штрафной, с которого Англичане забили, левый был. А Акинфеев по делу тащил, на то он и вратарь топ уровня.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Стаz 12 июня 2016, 12:50

      Я к тому,что большая разница в классе.1в1не переигрывали,да и скорости разные.%брака огромный.Из группы то выйдут,а дальше никак

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 июня 2016, 10:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судья не заметил нарушения Березуцкого при прыжке -- толчок был.

      -26
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      ...
      Рейтинг: +74

      Rio_ter > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 июня 2016, 10:37

      Зато штрафной и карточку дал Щенникову необоснованно.

      13
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      ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 июня 2016, 11:26

      Смешной ты, хохлотроль.

      3
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      ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Rio_ter 12 июня 2016, 11:40

      Вот штрафной, с которого гол забили, был точно левый: с каких это пор поворот защитника вокруг своей оси к мячу считается блокировкой? Алли сам на Щенникова наскочил, а Риццоли радостно свистнул.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 12 июня 2016, 10:04

      Вы не думали, а Вася знал!

      8
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 июня 2016, 10:04

      После драки кулаками не машут.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Диктор 12 июня 2016, 10:33

      Ты же полгода махал,после матча с Ростовом.Будь обьективен

      -2
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