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    Ходжсон был оскорблен вопросом про Березуцкого

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон был возмущен вопросом о том, запомнит ли он теперь фамилию защитника сборной России Василия Березуцкого. Напомним, именно гол Березуцкого принес россиянам ничью в матче с англичанами (1:1).

    «Вы всерьез это спрашиваете? По вашему мнению, это серьезный вопрос?! Мне известны имена всех футболистов сборной России, мы же готовились к этому матчу. Такими вопросами вы меня оскорбляете. Это не имеет абсолютно никакого отношения к сегодняшней игре!», – сказал Ходжсон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2016 02:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 июня 2016, 11:38

      Главное чтобы не плакал

      0
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 12 июня 2016, 07:43

      Надо для теста было спросить про нескольких игроков)). А то звездаболов нынче развелось пруд пруди,а то включают тут резко обиженного и типа съехали с темы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      absurd9 12 июня 2016, 06:47

      Не в духе коуч)

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 12 июня 2016, 03:59

      Да ответ Ходжсона понятен, это не важно.

      Скажите: СПРОСИЛ-ТО КТО?!!

      1
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 12 июня 2016, 03:44

      психанул или бомбит , вот в чём вопрос...

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2016, 02:20

      Злится,задели...ещё бы,потеряли два очка...

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