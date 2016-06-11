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    Василий Березуцкий: «После травмы Денисова в сборную России вполне можно было заявить Семака»

    Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал, кто является самым трудолюбивым футболистом в составе национальной команды.

    – Самый трудолюбивый футболист сборной России?

    – Таких много, выделить кого-то одного трудно. У нас, во-первых, собраны профессионалы, а, во-вторых, довольно возрастная команда. Для того же, чтобы оставаться конкурентоспособным после 30-ти, надо вкалывать гораздо больше, чем в юности. И пример всегда перед глазами – Сергей Богданыч Семак. Когда он участвует вместе с нами в двусторонке, бегает больше всех. Думаю, его вполне можно было дозаявить на Евро после травмы Денисова. В ЦСКА, кстати, такой же Виктор Савельич Онопко – чувствуется старая школа.

    Источник: Спортфакт

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    11.06.2016 14:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 июня 2016, 04:01

      А что, не плохо бы, ничуть не хуже Ноя или Юсупа было бы, хотя действительно, с юмором в команде всё нормально

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 11 июня 2016, 18:23

      Кстати можно попробовать натурализовать Шевченко

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 11 июня 2016, 16:17

      Д тогда и Сычова Аршавина Евсеева в ворота Овчинникова, В место Слуцкого Ярцева и всё у нас будет

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 11 июня 2016, 14:58

      Бляяяя, а анрушу ,чипсоеда из кейрата,или пашу погреба деревяшку из динамы???Они ж бывшие вицы-чемпиньёны из Европы...

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 11 июня 2016, 14:19

      Хоть с юмором в сборной порядок!

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 июня 2016, 14:18

      Семак многим в этой сборной фору даст ))

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