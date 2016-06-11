«Рома» подтвердила переход Пьянича в «Ювентус»

Генеральный директор «Ромы» Мауро Бальдиссони заявил, что полузащитник римского клуба Миралем Пьянич во время летнего трансферного окна перейдет в «Ювентус».

«Пьянич сообщил, что намерен активировать свое право перейти в другой клуб, как это было согласовано заранее. Миралем намерен отправить 20 процентов гонорара за трансфер непосредственно в команду, которая выкупит его контракт. Сообщают, что таким клубом является «Ювентус», – сказал Бальдиссони.

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