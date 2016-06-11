Сборная России дебютирует на Евро-2016 матчем с Англией

11 июня свой первый матч на Евро-2016 сыграет сборная России. Соперниками россиян будут футболисты сборной Англии. Отметим, что именно англичан букмекеры видят фаворитами квартета B.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов