Кубок Америки. Хет-трик Месси помогает Аргентине обыграть Панаму, Чили вырывает победу у Боливии

Состоялись очередные матчи второго тура группового этапа Кубка Америки. Сборная Чили добыла первые очки на турнире, обыграв Боливию со счетом 2:1. Героем встречи стал Артуро Видаль, оформивший дубль. Во второй встрече группы Аргентина разгромила Панаму со счетом 5:0 и оформила себе место в плей-офф турнира. Хет-трик на свой счет записал Лионель Месси.

Кубок Америки. Групповой этап. Группа D. 2-й тур

Чили – Боливия – 2:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Видаль, 46; 1:1 – Кампос, 61; 2:1 – Видаль, 90,

Аргентина – Панама – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Отаменди, 7; 2:0 – Месси, 68; 3:0 – Месси, 78; 4:0 – Месси, 87; 5:0 – Агуэро, 81.

Удаление: Годой, 31.