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Кержаков надеется выступить на чемпионате мира в России

11 июня 2016, 01:15
17

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков выразил надежду, что на Евро-2016 найдется футболист, который сможет достойно заменить его в составе национальной команды.

«Надеюсь, что на один месяц найдется человек, который заменит меня и забьет достаточно голов, чтобы команда прошла как можно дальше.

Чемпионат мира-2018? Мне будет 35 лет. Отличный возраст для футболиста. Будет стимулом выйти на поле и все всем доказать», – сказал Кержаков в эфире программы «Вечерний Ургант».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Зенит Цюрих Россия Кержаков Александр
Комментарии (17)
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Zly
1465597617
Керж, не при руководстве Мутко. Ведь он во многом сказал кого брать, а кого выкинуть
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арейская
1465597887
Я тоже надеюсь на это, возраст и на самом деле ещё позволяет, и он сможет доказать, что он лучший бомбардир сборной, а передачу Урганта посмотрела, Керж держался молодцом!
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samara94
1465598311
Саша Кержаков ла ла ла ла ла ла
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Essence
1465600092
На самом деле это качество вызывает только уважение.Не протирает лавку,а старается играть и быть полезным!Старается пробиться в сборную,где уже в силу возраста шансов у него меньше!Молодец!
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никита голоян
1465603389
в Кайрат))
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465625473
Независимо от моего отношения к Шурику: что-что, а вот ЗАМЕНЯТЬ не надо, ибо все мы помним прошлый Евро, родивший миру термин "to kerzhakoved".
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андрей андреев
1465626281
Так все и поедут,кто на Евро
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isa361
1465627772
достойно заменить? он шутит?
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Tri
1465629894
Был бы рад его увидеть на ЧМ 2018, надеюсь обретет к 18 году вторую молодость, и вновь порадует болельщиков своими голами.
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Dizzel79
1465731988
надежда умирает последней
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