Кержаков надеется выступить на чемпионате мира в России

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков выразил надежду, что на Евро-2016 найдется футболист, который сможет достойно заменить его в составе национальной команды.

«Надеюсь, что на один месяц найдется человек, который заменит меня и забьет достаточно голов, чтобы команда прошла как можно дальше.

Чемпионат мира-2018? Мне будет 35 лет. Отличный возраст для футболиста. Будет стимулом выйти на поле и все всем доказать», – сказал Кержаков в эфире программы «Вечерний Ургант».