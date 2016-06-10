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    Евро-2016. Франция вырвала победу у Румынии благодаря голу Пайе

    В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы сборная Франции обыграла команду Румынии – 2:1. На гол Оливье Жиру румыны ответили точным ударом с пенальти Богдана Станку, но в концовке Димитри Пайе дальним ударом принес своей команде три очка.

    Напомним, в этой группе выступают также сборные Албании и Швейцарии.

    Чемпионат Европы-2016. Группа А. 1-й тур

    Франция – Румыния – 2:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Жиру, 58; 1:1 – Станку (с пенальти), 65; 2:1 – Пайе, 89.

    Франция: Льорис, Санья, Косиелни, Рами, Эвра, Канте, Матюиди, Погба (Марсьяль, 77), Гризманн (Коман, 66), Пайе (Сиссоко, 90), Жиру.

    Румыния: Тэтэрушану, Сапунару, Григоре, Кирикеш, Рац, Хобан, Пинтилий, Станчу (Кипчиу, 72), Попа (Торже, 82), Станку, Андоне (Алибеч, 61).

    Предупреждения: Кирикеш, 32; Рац, 45; Жиру, 69.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2016 23:54
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +43

      Ховрино 446 11 июня 2016, 10:05

      дааааа. румыны удивили... и францы удивили))))

      0
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      Рейтинг: +64

      baltica 11 июня 2016, 06:32

      Хреновенько начали лягушатники

      1
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      Рейтинг: +65

      SARSAD 11 июня 2016, 04:57

      Вот так и нашим завтра надо играть, как румыны против Франции, с такой игрой и не стыдно проиграть.

      2
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      Рейтинг: +79

      dmitri80 11 июня 2016, 01:07

      Отлично!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Mr.Saladi 11 июня 2016, 01:06

      Эх жаль как жаль, еще минуту продержались бы Румынцы, с коэф 6 выигоал бы

      -1
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      Рейтинг: +12

      MariaG 11 июня 2016, 01:05

      Румыны молодцы

      0
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      Рейтинг: +14

      MastaRave 11 июня 2016, 00:59

      Ставил обе забьют победа Франции!! геге

      0
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 11 июня 2016, 00:54

      Пайе, красавчик!! Думаю летом перейдёт в клуб по сильнее нынешнего!

      1
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      Рейтинг: +8

      Babonk > Ajax_Amsterdam 11 июня 2016, 00:59

      Вест Хем сейчас на ходу.То ли ещё будет в следущем году)

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 11 июня 2016, 00:35

      Я ставил на 3:1

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      Рейтинг: +8

      Babonk > GeorgeXIII 11 июня 2016, 00:59

      Я то же)

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 11 июня 2016, 00:28

      Румыния сыграла свой лучший матч на этом Евро. Идеально оборонялись, просто на концовку не хватило сил. Должны были выиграть. Эвра еще в первом тайме подло ударил Андоне по колену во время борьбы за верховой мяч. Тот потом корчился 5 минут в штрафной соперника. Если бы судьи это тогда заметили, игра сложилась бы иначе. Французы победу не заслужили. Впрочем, зная Дешана, я уверен: Франция будет прибавлять от игры к игре и, возможно, выиграет этот чемпионат.

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      Рейтинг: +14

      MastaRave > Вомбат 11 июня 2016, 01:00

      Ванга)) Румыния еще себя покажет.

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