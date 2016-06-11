Кубок Америки. Месси поможет Аргентине в матче с Панамой, Чили сыграет против Боливии

В субботу состоятся матчи второго тура группового этапа Кубка Америки в группе D.

Сборная Чили сыграет с командой Боливии, а Аргентина встретится с Панамой. Отметим, что в составе аргентинцев впервые на этом турнире выйдет на поле Лионель Месси. В первом туре Аргентина обыграла Чили со счетом 2:1, а Боливия уступила Панаме (1:2).

«Бомбардир» предлагает вам посмотреть матчи второго тура, воспользовавшись сервисом видеотрансляций.

Кубок Америки-2016. Групповой этап. Группа D. 2-й тур

Чили – Боливия

Видеотрансляция

Начало – в 02:00 по московскому времени

Аргентина – Панама

Видеотрансляция

Начало – в 04:30 по московскому времении

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