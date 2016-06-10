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    Слуцкий: «На ЧМ-2018 будут играть Березуцкий и Игнашевич, а ЧМ в Катаре, может, вообще не будет»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий ответил на вопросы о центральных защитниках команды и невызове футболистов «Ростова», а также поделился мнением относительно возможности проведения ЧМ-2022 в Катаре.

    – А правда, что вы на чемпионате мира-2018 собираетесь играть центральной парой защитников Березуцкий-Игнашевич?

    – Конечно. А какой еще? Во-первых, я еще не знаю, буду ли работать в 2018 году. А так – да.

    – Почему из почти чемпионского состава «Ростова» никто не поехал?

    – «Почти чемпионского» – это все-таки не чемпионского. Давайте, назовите трех лучших игроков «Ростова».

    – Баштуш, Муса Думбия… Просто «Ростов» – это наш «Лестер».

    – Если они так же продолжат, то из «Ростова» будет куча игроков в сборной.

    – А вам не кажется, что играть чемпионат мира в Катаре – это бред?

    – Они что-нибудь придумают, что-нибудь сделают, какие-нибудь кондиционеры. Или поменяют время года. А может, вообще не будет чемпионата мира в Катаре в связи со всеми этими ситуациями в ФИФА, – сказал Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.06.2016 01:55
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 10 июня 2016, 23:00

      Это он еще про Евро-2024 и ЧМ-2026 не сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 июня 2016, 12:55

      В бой идут старые мерины, у нас их немерено.
      Табуны по России пасутся, пастухом у них слуцкий.
      Ничего. Отправляйте к нам в мяскомьинат,
      Ошкурим всех подряд.




      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 июня 2016, 12:13

      После этого Евро Вас вышибут из сборной, Леонид, а новый тренер не потащит на ЧМ-18 старый конский забор 100%

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 10 июня 2016, 11:44

      Матчи Евро покажут,каковы в деле вратари и защитники и тогда будет уже всем ясно и понятно !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Sergsteb 10 июня 2016, 10:16

      К 2022 году возможно и самого Катара уже не будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 10 июня 2016, 09:31

      Надеюсь это шутка про игнашевичых

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июня 2016, 09:22

      видать Леню журналюги совсем достали нервишки сдают качающийся Леонид совсем доходит до точки кипения

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Bumbleezzy 10 июня 2016, 07:41

      на чм-2030 тоже будут выступать, сделают из них киборгов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6614

      maior-60 10 июня 2016, 06:17

      Чего загадывать? Евро всё и покажет...

      -1
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      Рейтинг: +28

      absurd9 10 июня 2016, 06:07

      Это шутка)

      -2
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