Сумма отступных за Дениса Суареса в «Барселоне» составит 50 миллионов

Стали известны подробности контракта полузащитника Дениса Суареса, который 1 июля перейдет из «Вильярреала» в «Барселону».

Сообщается, что договор Сареса с каталонским клубом будет рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. По информации источника, в контракте футболиста будет указана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.

Напомним, клубы уже договорились о переходе игрока, и «Барселона» заплатит за обратный выкуп Суареса около трех миллионов евро.