«Спартак» хочет приобрести защитника «Интера»

Защитник «Интера» Жуан может продолжить карьеру в России. В услугах 24-летнего игрока нуждается «Спартак». Сообщается, что руководство красно-белых уже контактировало с представителями бразильца по поводу трансфера в московский клуб.

В приобретении футболиста также заинтересована «Рома», которая которая ведет поиски замены выбывшему на полгода Антонио Рюдигеру.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Жуан провел 19 матчей. Его рыночная стоимость составляет 9 миллионов евро.