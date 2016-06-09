«ПСЖ» готов отдать за Игуаина 94 миллиона

«ПСЖ» в летнее трансферное окно рассчитывает найти замену форварду Златану Ибрагимовичу, который покинул французский клуб ради выступления в АПЛ. Сообщается, что одним из вариантов для усиления линии нападения парижан является Гонсало Игуаин из «Наполи». Руководство красно-синих намерено выплатить прописанную в контракте аргентинца сумму отступных в размере 94 миллионов евро.

Также отмечается, что главным инициатором покупки 28-летнего футболиста является Унаи Эмери, который в ближайшее время сменит у руля команды Лорана Блана.

Рыночная стоимость Игуаина составляет 60 миллионов евро. В прошедшем сезоне чемпионата Италии он провел 35 матчей, забив 36 голов.