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  • ARD утверждает, что в применении допинга был уличен футболист «Краснодара»

ARD утверждает, что в применении допинга был уличен футболист «Краснодара»

8 июня 2016, 23:22
24

Немецкий телеканал ARD заявил о сокрытии положительной допинг-пробы футболиста «Краснодара» министром спорта России и главой РФС Виталием Мутко. Фамилия игрока не разглашается.

По информации канала, в организме футболиста был обнаружено запрещенное вещество пептид гексарелин, а сама проба была взята по окончании игры четвертого тура РФПЛ с «Ростовом» в августе 2014-го года. Сообщается, что подтверждающие это документы находятся у автора фильма о допинге в России Хайо Зеппельта.

Напомним, сегодня телеканал ARD покажет уже четвертую часть фильма о применении запрещенных препаратов российскими спортсменами.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Мутко Виталий
Комментарии (24)
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семенчик
1465417671
Понеслась моря по трубам!
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Ч.В.Г.
1465418004
Если дай Бог выиграем у Англии, сразу найдут мельдоний, хреноний и прочую муть.
Ответить
zra78
1465419734
За.бали уроды
Ответить
bearglass
1465420219
ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ
Ответить
Freyk
1465423309
Не понимаю тех людей, которые возмущаются. Если доказательства и правда липовые, то разговоры так и останутся разговорами, но если факты подтвердятся, неужели вы хотите, чтобы вашу страну представляли жулики?
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ilya733090
1465425155
Немцы обиделись, когда Краснодар выиграл у Боруссии! Теперь мстят, мстители засратые!
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Kuban23
1465435728
Федя по любому был под чему то :))))
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maior-60
1465451684
Это - утка. Была бы правда, обязательно назвали бы фамилию и документы показали бы в фильме как доказательство. А так это бредовые инсинуации выжившего из ума фашиста.
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zubr252
1465453157
ох как задолбали наших спортсменов Этот дикий запад.
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ДСА
1465453690
Нашли у Краснодара, а проверили Ростов. Странная логика.
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