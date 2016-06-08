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Селезнев: «Забыл «Кубань» как страшный сон»

8 июня 2016, 22:15
35

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев отметил, что ему было бы интересно встретиться с Россией на Евро-2016. Также экс-игрок «Кубани» заявил, что не имеет желания вспоминать о времени, проведенном в краснодарском клубе.

«Лично я хотел бы на этом чемпионате встретиться с Россией. Скажу честно: это было бы интересно, даже если бы это произошло на более ранней стадии, чем плей-офф.

О «Кубани» говорить не буду – забыл ее как страшный сон. Я теперь игрок «Шахтера», а что будет дальше – посмотрим», – сказал Селезнев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Селезнев Евгений
Комментарии (35)
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acer2003
1465413412
Не гоже так о бывшей команде, раньше доволен был
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lordmrv
1465413564
Коварен жид, Продажный лях похуже бляди, Ну а хохол... С тобой разделит хлеб, И тут же в суп тебе нагадит. (с) Т.Г. Шевченко.
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Ч.В.Г.
1465414143
Видимо административный ресурс усраины надавил на него. Ну-ну, творческих успехов во львовском псевдошахтере хохол
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baltica
1465414482
козёл
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Pro100Kid
1465414503
А вот Кубань в том числе из-за тебя этот сезоне не забудет)
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arni3
1465414897
Не Селезнев, а Селезенко...))))
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Жека 35
1465414974
Фуууууу...
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порт
1465415147
Вот гнида.
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kostyandr
1465415289
Зачем вообще переходил спрашивается, помог клубу вылететь, а теперь говорит такие вещи, сам он страшный как и его родина в нынешнем ее состоянии
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ArReal
1465417741
Не известно кто ещё кого забыл, как страшный сон!=)
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