Селезнев: «Забыл «Кубань» как страшный сон»

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев отметил, что ему было бы интересно встретиться с Россией на Евро-2016. Также экс-игрок «Кубани» заявил, что не имеет желания вспоминать о времени, проведенном в краснодарском клубе.

«Лично я хотел бы на этом чемпионате встретиться с Россией. Скажу честно: это было бы интересно, даже если бы это произошло на более ранней стадии, чем плей-офф.

О «Кубани» говорить не буду – забыл ее как страшный сон. Я теперь игрок «Шахтера», а что будет дальше – посмотрим», – сказал Селезнев.