Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев: «У игроков в сознании должна быть максимальная планка»

    Известный российский специалист Валерий Газзаев, который имеет опыт работы со сборной России, высказал мнение по поводу задачи, поставленной перед национальной командой на Евро-2016.

    «Хочу обратить внимание на то, что многие, включая некоторых игроков национальной сборной, считают успехом выход из группы на Евро. Это при том, что четыре сборные попадут в плей-офф с третьего места. Получается, не выйти из группы сложнее, чем из нее выйти! Я не понимаю, как можно ставить такие задачи.

    Сборная Словакии, к примеру, заявила, что успехом для них будет попадание в финал. Не важно, что эта цель завышена, у игроков в сознании должна быть максимальная планка.

    Нужно ставить самые амбициозные задачи, чтобы развивать у людей психологию победителя. А так создается ощущение, будто если мы выйдем из группы, то дальше можно уже не играть, а спокойно ехать домой с чувством выполненного долга», – сказал Газзаев.

    Стартовый матч Евро-2016 Россия проведет 11 июня в Марселе против Англии.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2016 18:39
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 июня 2016, 20:45

      У Газзаева была собственная возможность показать класс со Сборной.

      Что-то не припоминаю, чтобы он со Сборной достиг высоких планок, не говоря уже о максимальных -- а вот несколько оскорбительных поражений от футбольных стран-карликов вписаны теперь в Историю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 июня 2016, 19:25

      Всё правильно сказал В.Г. Газзаев.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 8 июня 2016, 19:02

      Вспоминая ЦСКА при Газзаеве, это была команда, которая играла на победу в любом матче и никогда не останавливалась, даже ведя 3-0, поэтому и была победа в Кубке УЕФА (нынешняя Лига Европы). И что самое характерное, у команды не было этих ненужных пасов назад вратарю, всегда было только вперёд.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11