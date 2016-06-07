«Уфа» продала Пауревича в «Хаддерсфилд»

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич продолжит свою карьеру в «Хаддерсфилде».

Детали контракта игрока с клубом из Чемпионшипа и финансовые подробности перехода не сообщаются.

В завершившемся сезоне Пауревич сыграл 28 матчей в РФПЛ и забил три гола.

«Хочу сказать всем большое спасибо за то время, что я провел в Уфе. Руководство клуба, тренеры, сотрудники команды, футболисты и болельщики – все мы были одним целым. Желаю команде много красивых побед», – прокомментировал свой уход из клуба Пауревич.