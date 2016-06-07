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    Игнашевич: «Ничья в матче с Англией устроит сборную России»

    Защитник сборной России Сергей Игнашевич заявил, что в травме хавбека Игоря Денисова, полученной в товарищеском матче с Сербией (1:1), нет ничего неожиданного, так как она является рабочим моментом. Кроме того, игрок ЦСКА отметил, что национальную команду вполне устроит ничья в стартовом матче группового этапа Евро-2016 против Англии.

    «Травма Денисова – рабочий момент, каждый из нас мог получить повреждение.

    Почему не принимал участия в «Что? Где? Когда?». Считаю, что это не мой формат.

    Какие ожидания от стартового матча на Евро? Ничья с Англией будет неплохим результатом», – сказал Игнашевич.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2016 15:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 июня 2016, 18:27

      1 очко в группе по итогам 3-х матчей можно считать уже неплохим результатом

      0
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 7 июня 2016, 18:19

      Проиграют..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      Antoha46 7 июня 2016, 17:37

      не устроит,нужно выхододить на поле с мыслями только о победе!иначе садитесь на трибуны сразу

      3
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      Рейтинг: +3933

      Kollljan 7 июня 2016, 17:22

      Надо быть реалистами. Поражение от англичан со счетом 3:0 - однозначно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 июня 2016, 17:11

      Нужна победа, бл...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 7 июня 2016, 16:59

      Игнашевича должна устроить пенсия.

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 июня 2016, 16:44

      Да нужна ничья, тогда оставшиеся матчи Англичани булки не смогут расслабить и им надо будет для уверенного выхода всех побеждать, а это уже нам на руку будет.

      0
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      Рейтинг: +83

      monkey1958 7 июня 2016, 16:02

      С таким настроением точно проиграют. На победу надо настраиваться.

      3
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      Рейтинг: +988

      опус 2 7 июня 2016, 15:59

      Неплохим ,не то слово !

      1
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