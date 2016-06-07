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Бышовец недоволен назначением Калитвинцева в «Динамо»

7 июня 2016, 09:49
9

Опытный наставник Анатолий Бышовец не стал скрывать удивления от назначения Юрия Калитвинцева на пост главного тренера «Динамо».

– Вы знаете, «Динамо» меня постоянно удивляет. Я даже не знаю, можно ли его назвать родным. Вот киевское «Динамо», наверное, можно.

– Почему?

– Потому что звонил мне Григорий Суркис, поздравлял с 70-летием. Мы с ним очень тепло поговорили, как и с руководителем донецкого «Шахтера». А московское «Динамо» удивляет. Я на протяжении длительного времени критиковал этот клуб за неразборчивость в выборе тренеров, игроков, стратегии развития…

– Значит, не одобряете назначение Калитвинцева?

– Мы с ним не раз беседовали на многие темы, в том числе и тренерские, обсуждали методические моменты в работе. Он уже довольно опытный специалист. Немного смущает то, что Юрий два года не работал в России, может быть, несколько отвык от наших реалий. Кроме того, здесь все-таки первая лига, а не РФПЛ. Можно было разглядеть и других кандидатов на этот пост – бывших динамовцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Бышовец Анатолий Калитвинцев Юрий
Комментарии (9)
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Federalll
1465283618
Б..я, он уже не знает, на какую подножку хоть в какой-то клуб вскочить, честно достал
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zenitforever2015
1465287296
Бышовец, по сути, прав.
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o33uk
1465289387
Редкий случай когда с Бышовцем соглашусь данное назначение не очень логичное, конкретно против Калитвинцева ничего не имею, но настораживает опять куча новых людей, обещания новых векторов развития и тд.,да и болелы уже не приняли тренера значит дальше будет играть под давление. Конечно надо будет посмотреть, но вопросов больше чем ответов.
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Omanid87
1465289919
Лишь бы помогло это назначение
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Мохнатый
1465289967
Давненько этот клоун нигде не появлялся.
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арейская
1465293104
По крайней мере меня это назначение удивило
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Garrincha58
1465296268
может кто назначил его для того чтобы Динамо подольше задержалось в ФНЛ
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Сергей Свояк
1465298345
На себя намёк что ли??
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sevsor
1465351220
Совсем недавно, в конце марта, на "Бомбардире" была статья под названием "Калитвинцев: «В Россию работать не поеду»...И чего это вдруг, "талантливый", "полный творческий идей" и "патриот Украины" Юрик, так резко поменял свои убеждения?((( Что за веяния такие - приглашать всяких там деятелей с Украины, типа Зеленского, Калитвенцева, которые открыто показывали свою неприязнь или враждебность в адрес России(((
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