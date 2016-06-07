Бышовец недоволен назначением Калитвинцева в «Динамо»

Опытный наставник Анатолий Бышовец не стал скрывать удивления от назначения Юрия Калитвинцева на пост главного тренера «Динамо».

– Вы знаете, «Динамо» меня постоянно удивляет. Я даже не знаю, можно ли его назвать родным. Вот киевское «Динамо», наверное, можно.

– Почему?

– Потому что звонил мне Григорий Суркис, поздравлял с 70-летием. Мы с ним очень тепло поговорили, как и с руководителем донецкого «Шахтера». А московское «Динамо» удивляет. Я на протяжении длительного времени критиковал этот клуб за неразборчивость в выборе тренеров, игроков, стратегии развития…

– Значит, не одобряете назначение Калитвинцева?

– Мы с ним не раз беседовали на многие темы, в том числе и тренерские, обсуждали методические моменты в работе. Он уже довольно опытный специалист. Немного смущает то, что Юрий два года не работал в России, может быть, несколько отвык от наших реалий. Кроме того, здесь все-таки первая лига, а не РФПЛ. Можно было разглядеть и других кандидатов на этот пост – бывших динамовцев.