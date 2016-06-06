Юсупов: «Был готов к вызову, но немного в шоке»

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов рассказал о том, как получил неожиданный вызов в сборную России перед самым началом Евро-2016 во Франции.

«Вызов в сборную – как снег на голову. Со мной связался начальник команды, он сказал: «Будь готов». Я был готов. Немного в шоке, надо освоиться, перестроиться на работу. Сочувствую Денисову.

Я отдыхал как раз в Монако, в том же отеле. Форму поддерживал мало – два-три раза сходил в зал, играл в волейбол. У меня даже бутс с собой не было. Нойштедтер дал свои. У нас одинаковый размер, 43-й», – сказал Юсупов.

Напомним, Юсупов заменил, получившего травму в товарищеском матче с Сербией (1:1), Игоря Денисова.