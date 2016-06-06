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    Денисов пропустит Евро-2016

    Сегодня полузащитник сборной России и столичного «Динамо» Игорь Денисов, который получил травму в товарищеском матче с командой Сербии, в Париже прошел процедуру МРТ. По результатам обследования выявлено повреждение мышц бедра, размер которого исключает восстановление в ближайшие две недели. Таким образом, футболист отправится в Россию, где и будет проходить курс лечения.

    «Коллектив сборной России выражает Игорю Денисову поддержку и желает здоровья. О замене в заявке сборной России будет сообщено дополнительно», – говорится в заявлении РФС.

    Источник: РФС

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    06.06.2016 12:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 6 июня 2016, 15:42

      Очень жалко, лучший на своей позиции!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      df44 6 июня 2016, 13:38

      Жаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Eleksel 6 июня 2016, 13:15

      Ерохина вызвали бы, да и все.

      1
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 6 июня 2016, 13:15

      Смотрел вчера матч нашей доблестной сборной, сборной как сказал мой знакомый овце.бов. Так вот. Если защиту с нападением поменять, то ничего не измениться. Одни кое как будут отбирать, а другие браковать. Здесь полностью систему надо менять. Ну вы посмотрите на них. Как будто их мамка в школу разбудила с утра и они сонные пошли играть. С метлой в руках эти ребята были бы счастливы, но обязательно при условии тех же зарплат.

      -1
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      Рейтинг: +16

      dodik_aqalarov 6 июня 2016, 13:13

      ))))

      0
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      Рейтинг: +11

      mickey456 6 июня 2016, 13:10

      Меня убивают интервью футболистов сборной России после травмы Денисова, то Широков говорит что у них состав лучше чем у Англии,то Семшов что у России больше шансов чем у Англии, такое впечатление у меня что все проблемы в сборной были от Денисова.. ну или Семшов с Широковым перепили охоты крепкой,что тоже вероятно.

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 6 июня 2016, 13:05

      ...теперь - только Глушаков (вот поржем...)

      -1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > 1bear 6 июня 2016, 13:35

      варианты лучше есть, а Глушаков это не панацея, это диагноз :)

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 6 июня 2016, 12:33

      Верните Зырянова!

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 июня 2016, 12:28

      Здоровья Игорю!

      1
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