Бузникин: «У Слуцкого в сборной очень много проблем»

Бывший нападающий сборной России Максим Бузникин считает, что не стоит ждать отличных результатов от национальной команды на предстоящем Евро-2016 из-за слишком многих проблем.

«Конечно, кадровые проблемы налицо. У Слуцкого очень много проблем – и в организации игры в атаке, и в построении обороны, и с опорными хавбеками, и с крайними защитниками. Поэтому не стоит сильно надеяться на сборную на чемпионате Европы.

Дзагоев и Денисов представляют собой и опыт, и мастерство, их отсутствие понижает силу команды. Поэтому сборной будет очень тяжело на турнире.

Юсупов – это частности, тем более, что он, по сути, в отпуске. Сможет ли такой футболист помочь команде? По-моему, в опорной зоне у нас остался один человек – Денис Глушаков.

Дмитрий Торбинский? Все же видели, как сыграл… Не его это амплуа. Роман Широков не имел игровой практики. Возможно, он не столь быстр, но у него есть прекрасное качество – найти свой момент. Как бы не складывалась игра, а свой эпизод он все равно создаст, что и доказал матч с сербами», – сказал Бузникин.

Стартовый матч на турнире сборная России проведет против Англии 11 июня в Марселе.