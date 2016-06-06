Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев предлагает заменить Денисова Миранчуком

6 июня 2016, 10:24
14

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал травму полузащитника сборной России Игоря Денисова в товарищеском матче с Сербией, из-за которой футболист пропустит предстоящий Евро-2016.

«Потеря Игоря Денисова не фатальная. У нас в этой сборной вообще нет незаменимых игроков. Его травма, кстати, говорит только об одном – мышцы некоторых футболистов не готовы к нагрузкам. Роман Широков долгое время не играл полные матчи. Приехал на сбор – получил травму. Наши, когда сидят в запасе, сами себя не готовят к тому, что впереди чемпионат Европы. Денисов с тренером воевал, а ноги-то не готовы. Те, кто постоянно играет – Игнашевич, Василий Березуцкий – готовы.

Кого вызывать вместо Денисова? Ох… Магомед Оздоев? Нет! Дмитрий Тарасов? Тоже нет, нам нужен организатор игры. Когда мы повели 1:0, при Фабио Капелло отошли бы назад и отбились, а тут мы играли в атаку. Это совсем другое тренерское понятие футбола, Слуцкий не хочет отбиваться, ему ближе играть в нападение. Дима Тарасов не организатор игры. Денис Глушаков сыграет, ничего тут страшного нет.

Может, Миранчука вызвать? Он-то организатор», – заявил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Россия Локомотив Денисов Игорь Миранчук Алексей Ловчев Евгений
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ManUtd-Volgograd
1465198434
Естественно! А Слуцкий какого-нибудь бездаря возьмет типа Юсупова
Ответить
Измайловский Кочегар
1465198891
Да сразу надо было брать!
Ответить
Zetenberg
1465199310
сто раз за
Ответить
Диктор
1465199500
Я тоже за привлечение молодежи-а Юнусов отстой.
Ответить
Smekaev
1465202114
Я вообще удивлен, что его не позвали.
Ответить
Arhadiavol
1465203551
неужели он сказал что-то грамотное...Миранчука надо вызывать
Ответить
Pro100Kid
1465204836
Где логика? Вместо разрушителя вызывать созидателя?Зачем?...
Ответить
aleksandrkas
1465210514
Ловчев все по полочкам разложил, мне нравится его мнение. Хоть я и предвзято отношусь к Миранчуку, но все же почему бы не попробовать? Он неплох в созидании. Ну если не получится у него ничего кардинально не изменится. Сборная так и так не вышла бы из группы. Да и не выйдет. Давайте проведем поверхностный анализ состава: Линия защиты - общ оценка готовности = 3/5 Опорная зона полузащиты=0/5 Средняя зона=4/5 Фланги атаки=4/5 Центр нападения=3/5 Наша сборная готова на оценку 2,8. Всего играем три игры в группе, по моим рассчетам Сборная России наберет в группе 3 очка. Для выхода из группы этого явно недостаточно будет. Ребят, прошу адекватно оценивать мои мысли. Прошу без агрессии и оскорблений.
Ответить
Samov@r
1465214368
Дорогие Россияне не смотря на то что все критикуют нашу сборную,все равно каждый из нас будет душой и сердцем сидеть перед телевизором,а кто и на стадионе и переживать за наших,как говорится ведь она "наша раша"Просто пожелаем нашей сборной успехов и удачи в этом турнире
Ответить
alex-76
1465285763
а что толку-то, уже взяли Юсупова.....
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
1
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
4
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+