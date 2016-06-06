Ловчев предлагает заменить Денисова Миранчуком

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал травму полузащитника сборной России Игоря Денисова в товарищеском матче с Сербией, из-за которой футболист пропустит предстоящий Евро-2016.

«Потеря Игоря Денисова не фатальная. У нас в этой сборной вообще нет незаменимых игроков. Его травма, кстати, говорит только об одном – мышцы некоторых футболистов не готовы к нагрузкам. Роман Широков долгое время не играл полные матчи. Приехал на сбор – получил травму. Наши, когда сидят в запасе, сами себя не готовят к тому, что впереди чемпионат Европы. Денисов с тренером воевал, а ноги-то не готовы. Те, кто постоянно играет – Игнашевич, Василий Березуцкий – готовы.

Кого вызывать вместо Денисова? Ох… Магомед Оздоев? Нет! Дмитрий Тарасов? Тоже нет, нам нужен организатор игры. Когда мы повели 1:0, при Фабио Капелло отошли бы назад и отбились, а тут мы играли в атаку. Это совсем другое тренерское понятие футбола, Слуцкий не хочет отбиваться, ему ближе играть в нападение. Дима Тарасов не организатор игры. Денис Глушаков сыграет, ничего тут страшного нет.

Может, Миранчука вызвать? Он-то организатор», – заявил Ловчев.