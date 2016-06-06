Карлос: «Даже неудача на Евро-2016 не помешает Роналду завоевать «Золотой мяч»

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос уверен, что «Золотой мяч» по итогам этого года получит нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Лучший в мире игрок лишился конкурентов. Думаю, Роналду вновь будет признан лучшим в мире. Он выиграет «Золотой мяч», даже если не сможет победить на чемпионате Европы.

Нет сомнений в том, что Месси является очень хорошим футболистом, но победа в Лиге чемпионов имеет большое значение», – сказал Карлос.