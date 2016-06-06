Карлос: «Даже неудача на Евро-2016 не помешает Роналду завоевать «Золотой мяч»

более ясно будет видно после че
выиграть 1 торофей..даже такой как лигу чемпионов, этого мало..... предполагаю, что это будут ни месси ни кристина ....
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос уверен, что «Золотой мяч» по итогам этого года получит нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Лучший в мире игрок лишился конкурентов. Думаю, Роналду вновь будет признан лучшим в мире. Он выиграет «Золотой мяч», даже если не сможет победить на чемпионате Европы.
Нет сомнений в том, что Месси является очень хорошим футболистом, но победа в Лиге чемпионов имеет большое значение», – сказал Карлос.