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    Карлос: «Даже неудача на Евро-2016 не помешает Роналду завоевать «Золотой мяч»

    Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос уверен, что «Золотой мяч» по итогам этого года получит нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

    «Лучший в мире игрок лишился конкурентов. Думаю, Роналду вновь будет признан лучшим в мире. Он выиграет «Золотой мяч», даже если не сможет победить на чемпионате Европы.

    Нет сомнений в том, что Месси является очень хорошим футболистом, но победа в Лиге чемпионов имеет большое значение», – сказал Карлос.

    Источник: Goal.com

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    06.06.2016 09:53
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 6 июня 2016, 20:32

      более ясно будет видно после че
      выиграть 1 торофей..даже такой как лигу чемпионов, этого мало..... предполагаю, что это будут ни месси ни кристина ....

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 июня 2016, 20:07

      Суарес может, но мяч все равно возьмет Роналду. Попомните мое слово.

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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 6 июня 2016, 17:55

      Да как всегда, история каждый раз повторяется, ищут подов что бы дать ЗМ этим двум.
      ЗМ достойны в этом сезоне только 3 футболиста.
      1) Варди
      2) Марез
      3) Канте.
      Лучший тренер.
      1) угадайте кто?
      Реал который тащили до финала- пора забыть!!!

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > ARMEN13 6 июня 2016, 22:59

      Да не смеши! Марез - 18 голов за сезон, Варди - 24 гола, Роналду - 51 гол, Суарез - 59 голов.

      Это так, чисто по голам!
      А по игре так вообще обсуждать нечего. Вот если Варди выиграет ЧЕ и (или) будет играть лучше Роналду во второй половине 2016 г., тогда я соглашусь, что он кандидат на ЗМ. А пока кандидата два - Роналду и Суарез.

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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 > Schicko_008 7 июня 2016, 17:39

      Выграл ЛЧ? в 2014 году, Ноер выиграл ЧМ ну что? Ему дали титул?

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > ARMEN13 9 июня 2016, 13:00

      ??? Ничего не понял... Реал выиграл ЛЧ, Германия выиграла ЧМ, при чем тут это?
      Роналду в 2014 выиграл ЛЧ, стал лучшим бомбардиром (и рекордсменом) ЛЧ, выиграл кубок короля, получил золотую бутсу, забил больше всех голов в сезоне, и как итог получил ЗМ.
      Нойер в том сезоне стоял в воротах... но при чем тут это???

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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 6 июня 2016, 13:36

      Пора уже отказаться от формата лучший футболист года. Иначе, пока не исчезнет Месси с Роналду, золотой мяч никто не получит. Пора бы уже подумать о "золотом мяче" по амплуа (кипер, защитник, полузащитник и нападающий). 4 приза - это правильно и справедливо. Не может быть в мире только один футболист лучшим - это нонсенс.

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > neveldomha 6 июня 2016, 17:41

      да это не совсем несправедливо... потому как кроме нападающего получить ЗМ другим практически не реально...
      Но почему нонсенс? Если будет 4 приза... эта награда утратит всю свою суть и значимость... тогда уж достаточно сборной года: всем дали по мячику и досвидос

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      Рейтинг: +4834

      neveldomha > Kybik-Pybik 6 июня 2016, 19:57

      Футбол это командный спорт. Все зависит от организации шоу. Оскар тоже ведь не одному достается. Номинаций много, но от этого он своей значимости не теряет.

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > neveldomha 7 июня 2016, 00:32

      Да... но Оскар дают за один отдельно взятий фильм... МедМакс взял сколько 6-7 оскаров? ну это и близко не лучший фильм (сравним с Атлетико: как бы хорошо не играла защита... лучшим этот клуб не стал... так за что давать им ЗМ?). Пример Выжывшего: так же не самый лучший фильм, но то как выложился Ди Каприо ради этой награды, снимант все вопросы...
      Так же Реал: не показал фантастического футбола, идеального футбола за весь сезон, что бы можно было сказать: Да они лучшие! Но Роналду (как не крути - кому бы он не забивал, как бы он это делал) лучший! В каких лучших условиях он находился чем любой другой форвард: Левандовски, Ибра, Суарес, Месси... ну почему не забили 16 голов??? Роналду однозначно был лучшим в этом сезоне. И он зделал больше всех что бы получить ЗМ.
      Я очень хочу что бы наконец-то ЗМ получил кто нибудь другой, но как бы все не отпирались: А ЭТОМ ДЕСЯТИЛЕТИЕ НЕТ НИКОГО ЛУЧШЕ РОНАЛДУ И МЕССИ! Я ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ ЧТО УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ КТО-ТО СМОЖЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ! НО ПОКА НЕ ВИЖУ КТО К ЭТОМУ ГОТОВ!!!

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      Рейтинг: +9

      Поклонник Реала 6 июня 2016, 13:02

      в финале мож он и не блестал но до финала реал дотащил именно он 16-ю голами

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 6 июня 2016, 11:43

      Да Реал выиграл в финале у Атлетико, но Роналду тут не причем...

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > АртурZaСМ 6 июня 2016, 17:44

      Роналдо донес финал до Реала

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      Рейтинг: +18

      Alex_Koval163 6 июня 2016, 10:45

      Ну вот почему Суареза никто в расчет не берет? Я не фанат Барсы, но в этом году он заработал. А Месси с Роналду в этом году отыграли на не максимуме своих возможностей

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Alex_Koval163 6 июня 2016, 11:50

      Но даже этого им достаточно, чтобы быть выше остальных по уровню...

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      Рейтинг: +1049

      mig28 > Alex_Koval163 6 июня 2016, 12:53

      Согласен! Пора разбавить немного..а то соперничество только между Месси и Роналду.

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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 > Alex_Koval163 6 июня 2016, 17:56

      Суарес может!!!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > mig28 6 июня 2016, 20:13

      Просто они реально два лучших на данный момент футболиста мира и к сожалению это факт.

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      Рейтинг: +97

      Lordfrax 6 июня 2016, 09:55

      Роналду было не видно в финале ЛЧ, это думаю помешает

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