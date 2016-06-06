Лебеденко: «Ростов» доказал, что деньги в футболе решают не все»

Нападающий «Терека» Игорь Лебеденко остался доволен прогрессом «Ростова» в прошедшем сезоне российской Премьер-лиги.

– «Ростов» до последнего претендовал на золото. Приятно, что в нашем чемпионате случилась такая сказка?

– Конечно! Парни доказали, что не всегда деньги решают. Как «Лестер» в Англии. Сначала даже не мечтали, а потом стало получаться, и поняли: почему бы нет? Ведь у многих из них такого шанса стать чемпионом больше не будет.

Я сам в «Ростове» играл, знаю все их проблемы. 4-5 месяцев долга по зарплате – нормальная ситуация. Но в итоге все всегда выплачивается, пусть с опозданием. Мы тогда с Протасовым тоже шли на 4-м месте после 20-го тура. Притом что несколько раз не выходили на тренировки в знак протеста! На концовку, правда, сил не хватило – в последних десяти матчах набрали два очка.