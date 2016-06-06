«Спартак» может приобрести за 10 миллионов полузащитника «Лорьяна»

Полузащитник «Лорьяна» Дидье Ндонг попал в сферу интересов «Спартака». Московский клуб намерен приобрести опорного хавбека в летнее трансферное окно и готов заплатить за него до десяти миллионов евро.

В услугах 21-летнего футболиста нуждается «Торино», который уже предложил за игрок сборной Габона четыре миллиона. Также к футболисту проявляют интерес «Монако» и «Сандерленд».

В прошедшем сезоне чемпионата Франции Ндонг провел 34 матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.