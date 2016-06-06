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  • «Спартак» может приобрести за 10 миллионов полузащитника «Лорьяна»

«Спартак» может приобрести за 10 миллионов полузащитника «Лорьяна»

6 июня 2016, 06:45
12

Полузащитник «Лорьяна» Дидье Ндонг попал в сферу интересов «Спартака». Московский клуб намерен приобрести опорного хавбека в летнее трансферное окно и готов заплатить за него до десяти миллионов евро.

В услугах 21-летнего футболиста нуждается «Торино», который уже предложил за игрок сборной Габона четыре миллиона. Также к футболисту проявляют интерес «Монако» и «Сандерленд».

В прошедшем сезоне чемпионата Франции Ндонг провел 34 матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: L' Equipe
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Лорьян Спартак Торино Монако Сандерленд Ндонг Дидье
Комментарии (12)
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swot1205
1465186558
нельзя своих как-то начать воспитывать
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maior-60
1465186631
Первый раз о нем слышу.
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Кинстифа
1465186945
зачем покупать море неизвестных игроков... проще брать по 1-2 игрока но профи.... конечно лучше купить непонятного игрока, чем с промесом продлить контркт((((
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viking_91
1465187847
мало забивает нах такой нужен!
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a-rakhmatov
1465190959
Игроки есть хорошие в Спартаке......нужен жесткий тренер!
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alexDikRus
1465191677
Слёзки все вытекли давно!!!!!!!!!!!!
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sidul1
1465201182
продайте федуна,пока еще не поздно
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Ден 781
1465206967
В 34 матчах 2 гола и 1 передача, он вратарь что ли ?
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