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    «Саутгемптон» рассматривает кандидатуру Эмери на пост главного тренера

    Руководство «Саутгемптона» рассматривает наставника «Севильи» Унаи Эмери в качестве одного из кандидатов на замену Рональду Куману. Напомним, что голландский специалист близок к подписанию соглашения с «Эвертоном», несмотря на довольно выгодное финансовое предложение «ирисок» о продлении контракта.

    Также в число претендентов на освобождающееся кресло главного тренера «Саутгемптона» входит наставник «Борнмута» Эдди Хоу.

    Напомним, в прошедшем сезоне Эмери выиграл с «рохибланкос» третью подряд Лигу Европы, а в Примере финишировал на седьмом месте.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    05.06.2016 16:12
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