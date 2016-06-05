Дзюба: «С Луческу будет очень интересное приключение»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба доволен назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.

– Как, кстати, отнеслись к уходу Андре Виллаш-Боаша и приходу Мирчи Луческу?

– Как к факту. Не могу же я такие вещи решать? Андре ушел по-человечески очень красиво. Все в команде относятся к нему с теплотой и эмоционально. Мы приняли его решение. А Луческу – это будет очень интересное приключение.

Очень надеемся, что это сотрудничество поможет нам прибавить и стать сильнее. Хочется вновь чемпионство выиграть и вернуться в Лигу чемпионов, где достичь еще большего, чем в прошедшем сезоне.