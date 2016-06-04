Пеле: «Неймар не настолько классный игрок, как Месси или Роналду»

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле сравнил нападающего Неймара с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Я знаю Неймара еще с тех времен, когда он был ребенком. На протяжении многих лет его тренеры говорили мне, что он хорош. Это правда, но он не настолько классный футболист, как Месси или Роналду.

Если бы мне пришлось назвать лучшего футболиста на сегодняшний день, то я бы сказал, что это Месси», – сказал Пеле.

Кроме того, легендарный бразилец прокомментировал то обстоятельство, что Неймар не сыграет на Кубке Америки.

«Понятно, что на него давит «Барселона», которая разрешила ему сыграть только на Олимпийских играх. С Неймаром наша сборная становится лучше – это точно. И для футбола тоже было бы лучше, если бы он играл».