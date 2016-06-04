Черчесов согласовал контракт с «Зальцбургом»

Экс-тренер «Легии» Станислав Черчесов может возглавить австрийский «Зальцбург». Российский специалист согласовал детали контракта с австрийской командой.

Стороны ждут решения нынешнего тренера «Зальцбурга» Оскара Гарсии, который в ближайшее время должен подписать соглашение с «Ноттингем Форрест».

Черчесов хорошо знаком с австрийским футболом. С 1996 по 2002 год он выступал в составе «Тироля», а затем тренировал клуб «Ваккер», который стал правопреемником инсбрукской команды.

Отметим, «Зальцбург» в минувшем сезоне выиграл австрийскую Бундеслигу и пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.