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Черчесов согласовал контракт с «Зальцбургом»

4 июня 2016, 00:23
4

Экс-тренер «Легии» Станислав Черчесов может возглавить австрийский «Зальцбург». Российский специалист согласовал детали контракта с австрийской командой.

Стороны ждут решения нынешнего тренера «Зальцбурга» Оскара Гарсии, который в ближайшее время должен подписать соглашение с «Ноттингем Форрест».

Черчесов хорошо знаком с австрийским футболом. С 1996 по 2002 год он выступал в составе «Тироля», а затем тренировал клуб «Ваккер», который стал правопреемником инсбрукской команды.

Отметим, «Зальцбург» в минувшем сезоне выиграл австрийскую Бундеслигу и пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Спортфакт
Австрия. Бундеслига Зальцбург Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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арейская
1464989348
Стас, хватит по заграницам, давай в Россию!
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XaXatyn
1464989949
Вот пожалуйста и команда с ЛЧ
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ivanthebest
1464991212
Добротная команда, с хорошим подбором игроков. Только вот никак в Европе не могут даже в Лиге Европы нормальной игры и результата показать, может хоть Черчес им нагоняя вставит и они хоть что-нибудь да зацепят...
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a-rakhmatov
1465014917
Хорошему тренеру, хорошая команда !
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