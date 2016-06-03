Глушаков: «В следующем сезоне хочу выиграть трофей в составе «Спартака»

Читаю и как всегда только гнус.ные скунсы -вам то что от слов игрока так глубоко презираемой вами команды ???????? Скулите на своих мертвых ветках.Денис все еще впереди-мы верим в вас.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал понять, что не жалеет о своем переходе в московский клуб. Хавбек красно-белых подчеркнул, что в следующем сезоне он хочет завоевать трофей.
– Когда «Спартак» выиграет титул?
– Очень хотим сделать это в следующем сезоне.
– Зачем вообще было уходить из «Локомотива», трофеев-то нет?
– На каком они месте закончили чемпионат?