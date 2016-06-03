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    Глушаков: «В следующем сезоне хочу выиграть трофей в составе «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал понять, что не жалеет о своем переходе в московский клуб. Хавбек красно-белых подчеркнул, что в следующем сезоне он хочет завоевать трофей.

    – Когда «Спартак» выиграет титул?

    – Очень хотим сделать это в следующем сезоне.

    – Зачем вообще было уходить из «Локомотива», трофеев-то нет?

    – На каком они месте закончили чемпионат?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2016 18:22
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июня 2016, 19:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Читаю и как всегда только гнус.ные скунсы -вам то что от слов игрока так глубоко презираемой вами команды ???????? Скулите на своих мертвых ветках.Денис все еще впереди-мы верим в вас.

      -5
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 4 июня 2016, 18:15

      Хотеть не вредно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 4 июня 2016, 13:04

      Дурачек такой)

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 июня 2016, 12:08

      с момента перехода Глушакова в Спартак у Локомотива бронзовые медали РПЛ и Кубок России, у Спартака - ни медалей, ни трофеев.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 4 июня 2016, 10:13

      Типа кубок с зимних сборов... Спартак, Мальорка, Алькоркон да Фулхэм

      2
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      Рейтинг: +504

      alex-76 4 июня 2016, 03:18

      он нашёл свою команду.......

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 июня 2016, 02:04

      И так каждый сезон, дальше "хочу" дело не идёт...

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 июня 2016, 23:27

      Не обращайте внимания. Это всё галлюциногены.

      -1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 3 июня 2016, 20:20

      ты уже уходил за трофеями.

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 3 июня 2016, 19:50

      Поросята в конце каждого сезона,говорят,что хотят в следующим выиграть что то,такой смех.

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Klaido 4 июня 2016, 16:47

      гандон ты

      2
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