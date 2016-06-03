Глушаков: «В следующем сезоне хочу выиграть трофей в составе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал понять, что не жалеет о своем переходе в московский клуб. Хавбек красно-белых подчеркнул, что в следующем сезоне он хочет завоевать трофей.

– Когда «Спартак» выиграет титул?

– Очень хотим сделать это в следующем сезоне.

– Зачем вообще было уходить из «Локомотива», трофеев-то нет?

– На каком они месте закончили чемпионат?